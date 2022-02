Samstag, 26 Februar 2022 | 08.057

Die Menschenrechte und ...

die Milchmädchenrechnungen der so genannten Politiker

gelegentlich bestehen Unklarheiten darüber …

aus welchen Berufen heraus unsere Politiker eigentlich glauben …



sie seien die geborenen Politiker und wahlweise zu jedwedem Ministeramt befähigt …

heute dieses und morgen jenes …



und überall und wo auch immer …

in Stadt Land Bund … und wenns geht natürlich auch Europa oder bei der UNO ...



die neue Bundesregierung scheint hier alles Bisherige zu übertreffen …

was man so an Trugschlüssen und Illusionen aufbieten kann ...



an Naivität oder Chuzpe oder schlicht und einfach Schwachsinn

wenn da Forderungen geltend gemacht und Berechnungen vorgelegt werden …



denen eine gewisse Plausibilität nicht völlig fremd ist …

für deren Ergebnis aber gilt … auch knapp vorbei ist voll daneben …



weil wesentliche Aspekte nicht beachtet oder gar bewußt ignoriert werden …

und das Ergebnis also von vornherein nicht stimmen kann ...



diese Art von Argumentation bzw Betrachtung hat bekanntlich einen Namen …

man nennt sie Milchmädchenrechnung ...



es könnte also sein … daß eine zusammenfassende Berufsbezeichnung für Politiker

einfach die eines Milchmädchens mwd ist ...



*



die Politische Ausstellung ...



am Wannsee gibt es nicht nur das Haus der Wannsee-Konferenz ...

sondern auch die Villa von Max Liebermann ...



im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung stehen aufwändig restaurierte Gemälde ...

die noch nie der Öffentlichkeit gezeigt wurden ...



sowie eine Reihe von Werken ... die im Detail beleuchtet werden ...

insbesondere hinsichtlich ihrer Entstehungsgeschichte ...



und wie sie sich in die künstlerische Entwicklung Liebermanns einfügen ...

beispielsweise seine Rolle als renommierter Portraitist zu Beginn des 20. Jahrhunderts ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Wohlstand ... keine Bildung und Notstand ...









