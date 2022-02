Freitag, 25 Februar 2022 | 08.056

Die Menschenrechte und ...

das Wachstum ...

früher gab es immer nur das Wachstum der Wirtschaft …

inzwischen ist dieses Wachstum nicht nur gebremst …



sondern man könnte sagen reziprok proportional umgekehrt inversiv konträr ...

das heißt … es wächst nur noch der Mangel ...



insbesondere der Mangel an Arbeitskräften …

vor allem aber auch der Mangel an Geld ...



man könnte aber auch sagen … der Mangel an Verstand ...

von der Vernunft ganz zu schweigen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Intensivstation ...









