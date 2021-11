Freitag, 26 November 2021 | 47.330

Die Menschenrechte und ...

der Schwachsinn / wissenschaftlich/politisch/rechtlich

(1) in der Monarchie gilt ...

der König ist tot ... es lebe der König ...



in der Idiokratie gilt ... die alte Regierung ist weg ...

ob und wann eine neue Regierung kommt ...



ist völlig unerheblich ...

weil das ja auch wieder nur Idioten sind ..



(2) Krieg ist mit Gewalt ausgetragener Konflikt zwischen Staats und Regierungs Chefs ...

zur angeblichen Durchsetzung vermeintlicher Interessen ihrer Staaten ...



wenn Bürger sowas Ähnliches unter sich ausmachen ...

ist das ... klar ... ein Bürgerkrieg ...



seit dem 23. Mai 1949 gibt es eine neue Variante von Krieg ...

die Regierung kämpft gegen das Volk ... ihre eigenen Bürger ...



der Zweite Weltkrieg war am 8. Mai 1945 zu Ende ...

am 23. Mai 1949 begann der 3. Weltkrieg ...



den wahrscheinlich niemand überleben wird ... s. Bürgerkrieg ...

teils weil sie nicht geimpft sind ... teils weil sie geimpft sind ...



es könnte sein ... daß ein Teil der Ungeimpften überlebt ...

das ist im Verhältnis in etwa ungefähr so ...



wie wenn eine Gruppe in einem Auto zu einer Party fährt ...

und einer nüchtern bleibt ... damit er alle wieder sicher nach Hause bringen kann ...



(3) immer mal wieder geistert ein 'Königreich' Deutschland durch die Medien ...

obs das wirklich gibt ... kann dahingestellt bleiben ...



feststeht dagegen ... daß es eine 'Bundesrepublik' Deutschland nicht gibt ...

jedenfalls nicht im Sinne unserer Verfassung vom 23. Mai 1949 ...









