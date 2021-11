Donnerstag, 25 November 2021 | 47.329

Die Menschenrechte und ... Nordische Weihnacht ... Das Politische Konzert

der Advent verwebt sich zunehmend mit der Weihnacht …

die Botschaft vom Werden und Kommen … mit der Nachricht von der Geburt und vom Heil ...



das Geschehen in Galilaea und Nazareth bzw Bethlehem ...

mit der Weltweiten Verbreitung der sich darauf gründenden Religion und Kultur …



Yuval Weinberg … der Chefdirigent des SWR Vokalensembles …

hat lange in Norwegen gelebt und gearbeitet …



und es war ihm ein besonderes Anliegen … ein Traum genau gesagt …

Weihnachtliche Chormusik aus Skandinavien … Dänemark Schweden Norwegen ...



zu sammeln und in einem Konzert mit Volksmusik und original norwegischen Instrumenten

wie der Hardangerfiedel zu präsentieren ...



zeitgenössische Chormusik mit Werken u.a. von Fredrik Sixten und Jan Sandström ...

der Fiddler Bjorn Käre Odde und sein Ensemble ...



gestalten dieses Konzert zu einem untrennbaren Ganzen …

in dem auch der Bogen gespannt wird zu ‘Es ist ein Ros entsprungen’ und ‘Stille Nacht’



am 5. Dezember Freiburg / 9. Dezember Stuttgart / 10. Dezember Villingen-Schwenningen

www.swr.classic ...









