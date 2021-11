Donnerstag, 25 November 2021 | 47.329

Die Menschenrechte und ...

die Pandemie ... die so genannte ...

was hier stattfindet ist keine Pandemie ...

also etwas was mit medizinischen 'Maßnahmen' behandelt bzw 'bekämpft' werden könnte ...



sondern das ist Krieg ... das ist der 3.Weltkrieg ...

das heißt ein mit unmittelbarer Gewalt ausgetragenes Handeln ...



so genannter Staats und Regierungs Chefs mwd ...

zur Durchsetzung ihrer persönlichen soweit nicht privaten Interessen ...



als Möchtegern-Politiker und Machtrumspieler oder Ausüber bzw Spaßmacher und Ulknudel oder Pausenclown etc

zu Lasten des Volkes bzw der Völker ...



also gewissermaßen die Fortsetzung eines Koalitionsvertrages mit anderen Mitteln ...

als Schein-Vertrag bzw in rechtsstaatliche Form versteckte Anordnung zu Lasten Dritter ...









