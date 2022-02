Donnerstag, 24 Februar 2022 | 08.055

Die Menschenrechte und ...

die Nachhaltigkeit ...

Nacxhhaltigkeit sei 'eine Möglichkeit mit Zukunft' ...

liest man in einschlägigen Werbebroschüren ...



denn ... Nachhaltigkeit sei ein wichtiger Erfolgsfaktor für Zukunftsfähigkeit ...

wenn ... nachhaltige Kriterien auch wirklich explizit berücksichtigt werden ...



wie weit ... muß man da fragen ...

leben diese Art von Politikern im sprichwörtlichen Sinne eigentlich hinter dem Mond ...



Nachhaltigkeit im laufenden Betrieb ist das Mindeste was wir erreichen müssen ...

damit wir überhaupt weiter und möglichst über leben können ...



damit ist ja dann immer nicht nicht nach und auf geholt ...

was alles bisher versäumt und zerstört wurde ...



dafür braucht es ja dann nochmals die eigentliche Kraftanstrengung ...

bzw den entscheidenden 'Ruck' ....



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration ... Migrantifa ... Migrantalia ...









