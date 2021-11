Mittwoch, 24 November 2021 | 47.328

Die Menschenrechte und...

das Unplanbare und sein Management ...

man kann doch nicht … wenn man noch nicht richtig und wirklich was weiß …

einfach so beschließen … Lehrer zu werden …



nur weil man geistig seelisch körperlich immerhin schon in der Lage ist …

zu glauben … feststellen zu können … daß Lehrer früh Feierabend und lange Ferien haben ...



genau das ist doch der Fehler im System ...

wenn … anderes Beispiel … Leute beschließen Politiker zu werden … wie Angela Merkel dbk …



keine Ahnung haben … aber Bundeskanzler werden wollen mwd …

oder wenigstens Finanzminister und Vizekanzler … oder so ...



es heißt immer wieder … ‘der Weg ist das Ziel’ …

und das hört sich ebenso richtig wie einfach an … ist es aber nicht ...



denn es gibt keinen Weg ohne Ecken und Kanten … ohne Gabelungen und Kreuzungen

ohne Weichenstellungen … wo man sich entscheiden muß … wohin man den nächsten Schritt setzt ...



‘der Weg ist das Ziel’ heißt im Grunde genommen …

‘bloß nicht ankommen’ ... an was für einem Ziel auch immer …



denn das hieße ja dann umgekehrt ‘das Ziel ist der Weg’ … und diesen direkten Weg …

also einen Start/Ziel-Sieg … gibt es nur bei Autorennen und so ... nicht im richtigen Leben ...



mit anderen Worten … das richtige Leben ist der Weg … allenfalls die Suche nach dem Weg ...

und nicht das Ankommen bzw gar ‘das Richtige finden’ ...



denn das hieße ja dann Ende des Weges / Ende der Reise / Ende der Bewegung ...

im Schlimmsten Fall der Tod … wenn nicht gar Corona ...









