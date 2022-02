Mittwoch, 23 Februar 2022 | 08.054

Die Menschenrechte und ... das Unrechte ...

wenn jemand ein Produkt herstellt oder eine Dienstleistung verrichtet ...

ist es im Normalfall so ...



der Produzent garantiert die Qualität seines Produktes ...

der Dienstleister die Qualität seiner Arbeit ...



und für den Fall daß das nicht ganz hinkommt oder gar total daneben geht ...

haben verantwortungsbewußte Unternehmer eine Haftpflichtversicherung ...



die dann so tut als ob ...

bzw zumindest rein wirtschaftlich einen Interessenausgleich herstellt ...



aus irgend einem unerfindlichen Grund gilt das in der Politik nicht ...

obwohl unsere Verfassung auch das Politische Geschäft ausdrücklich als 'Unternehmen' bezeichnet ...



in der Politik läuft es im Gegenteil eher umgekehrt ...

statt die Mängel und Defizite einer an sich angekündigten Politischen Leistung aufzuarbeiten ...



wird auf Nebenkriesgsschauplätze ausgewichen ...

und über die Mängel und Defizite anderer politischer Leistungen schwadroniert ...



mit am Beliebtesten ist zum Beispiel ...

statt das heutige Unrecht aufzuarbeiten auf das NS-Unrecht abzulenken ...



*



das Politische Buch ...



es reicht bekanntlich nicht ... geboren zu sein ...

man muß es auch beweisen können ...



so ähnlich ist das auch mit dem Sex ...

bzw es reicht also nicht daß Mensch und Tier dieser Trieb gegeben ist ...



man muß auch ein Recht darauf haben ...

und das muß irgend wo stehen ... damit man es auch nachlesen kann ...



diese Lücke wurde jetzt geschlossen ...

durch das Buch von Amia Srinivasan ... 'Das Recht auf Sex' ...





*



das Gerichtshöfische Europa ...

speziell der Europäische Gerichtshof in Strasbourg ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









