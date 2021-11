Donnerstag, 25 November 2021 | 47.329

Die Menschenrechte und ...

die IvD / die Idioten vom Dienst ...

diese Idioten … also die so genannten Politisch Verantwortlichen …

die dauernd Verantwortung übernehmen … aber sie nie tragen …



kümmern sich nicht die Bohne um das was sie da übernehmen …

das ist wie wenn man einem Bekannten das Auto überläßt …



weil er versprochen hat die Kinder in die Schule zu bringen und wieder abzuholen ...

und dann macht der das gar nicht … sondern macht damit seine eigenen Geschäfte ...



in ähnlicher Art und Weise mißbrauchen die so genannten Staatsdiener …

die strukturellen Mittel und Möglichkeiten eines Staatswesens …



für ihre persönlichen wenn nicht privaten Zwecke ...

beispielsweise Partnersuche oder gar einen Heiratsmarkt



oder ganz einfach zu Unterhaltung und Zeitvertreib …

bzw wie Frau Merkel dbk ja ganz offen zugibt … zu Spiel und Spaß ...









