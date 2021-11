Dienstag, 23 November 2021 | 47.327

Die Menschenrechte und ...

die Menschenaffen ...

Flora mit Fauna und Humana ...

vermischen sich oft im Alltag des menschlichen Zusammenlebens ...



ein Mann nennt zum Beispiel eine Frau 'Du schönste aller Rosen Du' ...

oder ... eine Frau sagt zu einem Mann 'Du großer starker Tiger Du' ... oder so ...



oder ... die aktuelle Politikergeneration zum Beispiel agiert und reagiert wie die Affen ...

Menschenaffen eben ...



diese Menschenaffen ... so genannte Koalitionäre ... glauben allen Ernstes ...

wenn sie sich jetzt ein politisches Horoskop erstellen ...



also einen so genannten Koalitionsvertrag ...

als Darstellung und Prognose der politischen Möglichkeiten und erwünschten Entwicklungen ...



auf Grund der zum Zeitpunkt des Abschlusses ihrer Verhandlungen gegebenen Parteienkonstellation ...

dann könnte ein so genannter Bundeskanzler ...



der an diesen Verhandlungen direkt gar nicht beteiligt ist ...

dann aber gaaanz tolle Richtlinien für irgend eine völlig undefinierte Politik bestimmen ...



und natürlich da-für auch noch die Verantwortung 'tragen' ...

von dem was er ebenso großmäulig wie unwissend 'übernimmt' ganz zu schweigen ...









