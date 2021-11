Sonntag, 21 November 2021 | 46.325

Die Menschenrechte und ...

der Totensonntag ...

mit den Toten ist das bekanntlich so’ne Sache …

es heißt zum Beispiel … der König ist tot … es lebe der König …



oder … das Neue Jahr wird bekanntlich an Sylvester schon gefeiert …

beovr das alte überhaupt richtig tot bzw zu Ende ist ...



oder … eine Frau bringt ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes ein Kind zur Welt …

und sagt auf entsprechende Fragen … ‘richtig … mein Mann ist tot … aber ich lebe ja ...



oder … wieviel Menschen warten auf den Tod eines anderen … damit sie was erben …

oder … wieviel Menschen wünschen einem anderen den Tod … damit sie dessen Job kriegen ...



von Mord und Totschlag mal ganz abgesehen …

und den ebenso hinterlistigen wie hintersinnigen Intrigen und Ränken … Kabale und Liebe ...



Heuchelei oder gar Schadenfreude … Schein-heiligkeit und Doppel-moral ...

und … möglicherwiese der Hauptaspekt dabei … natürlich die Geschäftemacherei ..



man könnte denken … alles nur Krokodilstränen … was da geweint wird ...

von dem immer wieder ganz lustigen Leichenschmaus ganz abgesehen ...



oder … wenn der alte Bundesverfassungsgerichtspräsident abtritt und der neue kommt …

gibts einen feierlichen Staatsakt … natürlich mit wichtig würdevollem banquet ...



(ohne jemandem zu nahetreten zu wollen ...

natürlich gibts auch die andere Seite) ...









