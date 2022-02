Sonntag, 20 Februar 2022 | 07.051

Die Menschenrechte und ...

der Arbeitsmarkt ...

wer was kann ... geht in die Wirtschaft ...

wer nicht ganz soviel kann ... geht in den Staatsdienst ...



wer nichts kann ... wird Wirt ...

wer noch weniger als nichts kann ... wird Influencer ...



und wer absolut nichts kann ...

geht in die Politik ...



die Politik ist so eine Art Arbeitsmarkt für Geringqualifizierte ...

ohne Aussicht auf eine echte berufliche Weiterentwicklung ...



Musterbeispiel auf absehbare Zeit wohl Angela Merkel ...

die sich am Ende ihrer Amtszeit geistig immer noch da befand wo sie eingestiegen war ...



woher diese Damen und Herren mwd/gn ... die Überzeugung nehmen ...

sie seien die geborenen Politiker ... egal für welches Amt ... ist ein Rätsel ...



*



die Politische Predigt ...

das kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen