Samstag, 19 Februar 2022

Die Menschenrechte und ...

Guido Westerwelle ...

Guido Westerwelle wäre inzwischen 60 Jahre alt geworden ...

und die FDP wird nicht müde ...



ihn als 'politische' Persönlichkeit zu würdigen ...

für seinen Eintreten für Freiheit (?) oder für Internationale Verständigung (?) ...



mit anderen Worten ...

die FDP ... also eine Partei die ja immer noch Großes vorhat und was bewegen möchte ...



die ja durchaus immer noch den 'Marschallstab im Tornister' hat ...

und aus der man durchaus immer noch was machen könnte ...



ist nach wie vor nicht bereit bzw nicht in der Lage ...

sich ernsthaft und substanziell damit auseinander zu setzen ...



daß man einen Homosexuellen nicht einfach so zum Präsidenten einer Partei machen kann ...

mit der man eben mehr vorhat ...



als sich um die Interessen und Bedürfnisse ... Angelegenheiten und Wünsche ...

von Homosexuellen zu kümmern ...



durch Guido Westerwelle hat die Partei wie es scheint irreparablen Schaden erlitten ...

das heißt ...



wenn es in der Führung der Partei nicht mal ein konsequentes Bewußtwerden und Umdenken gibt ...

wird sie wohl weiter tendenziell in der völligen Bedeutungslosigkeit versinken ...



*



Die Politische Ausstellung ...



Eröffnung der Ausstellung ''Metapher Zahl' ...

Rupprecht Geiger ... (1908 bis 2009)



'Die Metapher-Zahlen von Rupprecht Geiger sind ein Meisterwerk seiner jahrelangen Arbeit

zur Befreiung der Farbe ... hin zu einem intensiven Farb-erlebnis ...



das durch die Reduzierung auf minimale geometrische Formen ...

eine maximale Ausdruckskraft der Farbe selbst ermöglicht' ...



der Galerist Daniel McLaughlin zu seiner Ausstellung ...

Vernissage Samstag 19 Februar 2022 ... High Noon plus weitere 6 Stunden ...



in Mitte von Berlin ...

Linien Straße 32 ... 10178 Berlin ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...

insbesondere von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten ... die Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Unbildung und Desaster ...









