Freitag, 18 Februar 2022 | 07.049

Die Menschenrechte und ...

die Einheitswippe ...

bis zum 3. Oktober soll sie fertig sein ...

dieses Symbol / dieses Denkmal für die Freiheit und die Einheit ...



zur Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 ...

und die darauf folgende vergleichsweise gewaltsame Wiedervereinigung ...



symbolisiert werden soll daß eine größere Masse bzw Menge Menschen ...

mehrere Hundert ... also eben 'das Volk' ...



auf einer beweglichen komplexen mehrfach gekrümmten Betonschale sich 'bewegen' ...

auf und ab gehen ...



und je nachdem wie sie sich dabei gewichtsmäßig verteilen ...

auch die Schale als Ganzes bewegen ...



und man aufpassen muß ...

daß sie dabei nicht in das dann angrenzende Flußbad stürzt ...



etwa so wie ja auch schon Schiffe einfach gekentert sind ...

weil überraschend zu viele Passagiere auf eine Seite gedrängt sind ...



zum Beispiel ...

weil man da eine nackte Frau am Strand in der Sonne liegen sehen konnte ...



der Verdacht liegt also nahe ...

daß das Volk hier auch wieder nur und erneut verschaukelt werden soll ...



