Donnerstag, 17 Februar 2022 | 07.048

Die Menschen-rechte und ... die Menschen-linke ...

Angela Merkel ...

der/die/das Linkste mwd was Deutschland je gehabt hat ...



im doppelten mehrfachen vielfachen multiplen Sinne ...

scheinbar schon unumkehrbar ...



aber ... das hatten wir doch auch schon mehrfach ...

wo das Linke droht ... wächst das Rechte auch ...



technisch wäre es kein Problem ... im digitalen Zeitalter schon gar nicht ...

das politische Schiff in der Balance ebenso wie zielorientiert in Fahrt zu halten ...



aber ... das muß die politische Führung eben auch 'wollen' ...

und nicht ... wie Angela Merkel ... genau das Gegenteil einfach tun ...



so ähnlich wie ... 'alle sagten das geht nicht ...

bis einer mwd kam der das nicht wußte und es einfach machte' ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / MIgrant-alia ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen