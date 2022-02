Dienstag, 15 Februar 2022 | 07.046

Die Menschenrechte und ...

die Wirtschaft ...

es gibt diese Geschichte vom Wettlauf zwischen Hase und Igel ...

wo der Hase nicht merkelt ... wie er von den Igeln reingelegt wird ...



ganz abgesehen davon ... daß auch so genannte Individuelle Gesundheits Leistungen ...

nichts anderes sind als als eine individuelle Abzocke ...



de facto ist es so ... daß der Hase ... also das Volk ...

von einer fast unüberschaubaren Vielfalt von Igeln übers Ohr gehauen wird ...



unentwegt ...

die sich auch unter einander ständig Wettkämpfe liefern ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









