Sonntag, 14 November 2021 | 45.318

Die Menschenrechte und ...

der kleine Unterschied ...

wenn die Obrigkeit einen Bürger erwischt mit 1.5 Promille ...

muß er sofort den so genannten Führerschein abgeben und das Auto stehen lassen ...



und völlig ungewiss ist zunächst mal ob und wann er ihn wiederbekommt ...

eventuell erneute Prüfung ... Idiotentest etc ... und was das sonst noch alles kostet etc ...



wenn die Weltbevölkerung die Obrigkeit erwischt mit 1.5 Grad Erderwärmung ...

was ungefähr genau dasselbe ist ...



darf die Obrigkeit ihre Jobs behalten und natürlich auch ihre Pfründe ...

und sie darf auf solche unsinnigen Konferenzen gehen wie jetzt in Glasgow ...



die praktisch überhaupt kein Ergebnis haben ... 'außer Spesen nichts gewesen' ...

oder wie Greta Thunberg das treffend beschreibt ... blah blah blah ...









