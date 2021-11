Sonntag, 14 November 2021 | 45.318

Die Menschenrechte und ...

der Bundespräsident ...

Frank-Walter Steinmeier kritisiert …

(1) das Verhältnis der Deutschen Bürger zur Bundeswehr ...



ausgerechnet dieser blöde Herr Steinmeier …

der sich ständig über ungelegte Eier aufregt ...



wenn es hierzulande irgend etwa zu kritisieren gibt ...

dann das Verhältnis des Herrn Steinmeier und Konsorten zu unserer Verfassung ...



zum Recht … zur Kultur des Rechts und verfassungsmäßiger Ordnung …

zu den Menschenrechten und der Menschenwürde …



(2) … die Sprachlosigkeit der deutschen Gesellschaft ...

da bleibt einem doch nun wirklich die Spucke weg …



bei dem Blödsinn der hier dauernd geredet und gemacht und gepflegt wird …

natürlich steht die Gesellschaft ebenso fassungslos wie sprachlos …



vor den Trümmern dieser Republik …

die am 23. Mai 1949 mal ebenso erwartungsvoll wie entschlossen begonnen hatte ...



(3) … den Mangel an Auseinandersetzung mit Schuld und Scham …

mit Tod und Trauma … bzw der Scheu … Verantwortung anzunehmen und zu tragen …



die Erfahrungen zweier (!!) Weltkriege prägten bis heute …

das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Armee ...



was für ein völlig hirnverbrannter Quatsch ...

wenn irgend etwas dieses Verhältnis oder überhaupt sonst was hier prägt …



dann ist das mit dem Begriff ‘Verweigerung’ verbunden …

und zwar nicht des Impfens …



sondern die Verweigerung der Politischen Führung …

namens Frank-Walter Steinmeier und Konsorten ...



sich auch nur halbwegs andeutungsweise an unsere Verfassung zu halten …

und die mit dem Amt übernommene Verantwortung auch wirklich zu tragen …



und dann beklagt er ausdrücklich auch noch …

das ist also völlig absurd grotesk idiotisch ...



die Scheu der Bürger … sich mit denen auseinander zu setzen …

‘die schwere und schwerste Verantwortung tragen’ … ?????? ...



seit rund 40 Jahren biete ich / klage ich genau dieses Auseinandersetzung an und ein ...

bei Herrn Steinmeier und Konsorten … täglich … reihum …



bis heute habe ich noch keine halbwegs sinnvolle Reaktion darauf bekommen …

geschweige eine Einladung zur Erörterung …



weiß der Teufel wohin die das ständig verdrängen …

und bei Androhung von Bußgeld auch nicht daran erinnert werden wollen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen