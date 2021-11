Donnerstag, 11 November 2021 | 45.315

Die Menschenrechte und ...

die Defenetration ...

in Berlin macht ein Fenstersturz in bzw natürlich aus der Russischen Botschaft darauf aufmerksam ...

daß die Russen hier mitten unter uns sind ...



es is nun an sich nicht damit zu rechnen ...

daß das gleich wieder eine Art Weltkrieg auslösen wird ...



es wird auch schwerlich der Beginn eines weiteren Abzugs der Russen sein ...

nur in anderer Form ...



eher könnte es sein ... daß ... im Gegenteil ...

Wladimir Putin ans Fenster tritt wie weiland Willy Brandt ...



und sagt ... Hallo ... da bin ich wieder ... geht erst ins Rote Rathaus und dann ins bunte Kanzler Amt ...

und sagt ... also ich mach das hier jetzt mal ...



nach den Vorarbeiten seines Freundes Gerhard Schröder und seiner Freundin Angela Merkel dbk...

dürfte das ja keine Probleme mehr bereiten ...



vielleicht läßt er sich ... durch Nordstream II fließt ja immer noch kein Gas ...

auch einfach per Rohrpost nach Deutschland schießen ...



Annegret Kramp-Karrenbauer wird dann kaum die Bundeswehr mobilisieren ...

und Angela Merkel dbk wird dann eh wie üblich sagen ...



wenn ich mich dafür entschuldigen muß ... daß ich hier jemanden reinlasse ...

dann ist das eh nicht mein Land ...



mit anderen Worten ... Nordstream II entpuppt sich ... wie die Russische Botschaft ...

als Zentrale und Kommunikationsweg für die russische Spionage ... helau !!!









