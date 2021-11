Dienstag, 09 November 2021 | 45.313

Die Menschenrechte und ...

ihre Verweigerungsrechte ...

das aktuelle Lieblingswort der Möchtegernpolitiker mwd ...

ist der Begriff der 'Verweigerung' in allen möglichen Zusammenhängen ...



wobei ... typisch Diktatur ... die Regierung immer dem Volk was vorwirft ...

es würde sich weigern ... Masken zu tragen bzw gar sich impfen zu lassen etc etc ...



dabei geht es hier um nichts anderes ... als wenn das Kind seine Suppe nicht ißt ...

oder der Mutter den doch ach so guten und gesunden Spinat ins Gesicht prustet ...



von der neuen Bluse oder den hellen Tapeten an der Wand ganz abgesehen ...

ganze Dramen wenn nichtz Tragödien haben sich da schon abgespielt bis hin zur Zwangsernährung ...



der das Bundesverfassungsgericht gerade wieder einen Riegel vorgeschoben hat ...

nicht das Recht ... sondern der Rechtsstaat muß schließlich bleiben was er ist ...



das eigentliche Problem sind aber nicht die Impf-etc-Verweigerer bzw 'das Volk' (...) ...

sondern eben diese Machthaber / Geisteskranken / Kriminellen / Zwangsneurotiker ...



die dem Volk einen verfassungsmäßigen / demokratischen / sozialen Staat vorenthalten ...

und verfassungsgemäße Politik und Ordnung bzw Rechtsprechung bewußt vorsätzlich verweigern ...









