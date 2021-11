Montag, 08 November 2021 | 45.312

Die Menschenrechte und ...

die Verfassungsbeschwerde ...

ich wehre mich ... mit der Verfassungsbeschwerde ...

und verlange ... die verfassungsmäßig ebenso vorgesehene wie praktisch mögliche Abhilfe ...



(1) im Bezug darauf daß … die zur Zeit maßgebenden Parteien SPD / FDP / Grüne ...

nach wie vor nicht beabsichtigen …



eine halbwegs sinnvolle und professionelle … demokratisch ...

und auch sonst verfassungsgemäß arbeitende Regierung auf die Beine zu stellen ...



erst wurde ein nicht verfassungsgemäßes Wahl-programm erstellt … nur darauf abgestellt

Wählerstimmen zu generieren für ein nicht näher beschriebenes verfassungsmäßiges Ziel …



jetzt wird an einem nicht verfassungsgemäßen Regierungs-programm gebastelt …

das dann vier Jahre lang sinnlos abgearbeitet wird …



während verfassungsgemäße Politik dann erneut vier Jahre lang einfach nicht stattfindet

und wir dadurch hinter dem verfassungsmäßigen Ziel und Ordnung immer weiter zurück bleiben



(2) im Bezug darauf daß ... die Untätigkeit der so genannten Politik allgemein …

speziell aber auch des Regierenden Bürgermeisters von Berlin praktisch parallel zu Corona …



in einem vergleichsweise und beispielhaft kleinen überschaubaren Bereich …

wie der Haupt-Stadt-und-Verkehrs-Planung ...



ich habe meine Redaktionsräume an einer der wichtigsten Ausfallstraßen und beobachte hautnah

diese immer größer werdende Verzweiflung der Verkehrsteilnehmer …



sich in dem immer größer werdenden Verkehrs-Chaos noch halbwegs zurecht zu finden ...

und vorwärts zu kommen … inclusive vor allem der tatütata Rettungskräfte Notarzt / Polizei etc ...



trotz mehrfacher um nicht zu sagen ständiger Hinweise weigern sich die Berliner Zuständigen

und Verantwortlichen halbwegs sinnvolle Voraussetzungen und Regeln zu schaffen …



um beispielsweise zu verhindern daß praktisch ständig irgend wo Rettungskräfte im Stau stehen

weil sie durch rote Ampeln und absichtlich verbaute Straßen aufgehalten werden …



nicht mal Taxifahrer wissen sich in diesen Situationen zu helfen … obwohl man gerade die

relativ kurzfristig und effizient zu einer Art Hilfspolizisten anlernen und trainieren könnte …



statt dessen die systematische Verblödung des Volkes in allen Bereichen und die Verweigerung

von Herstellung und Einrichtung / Ausübung und Betrieb eines verfassungsgemäßen Staates ...



sind nicht nur unantastbar … sondern unfaßbar !!! angesichts der Klima-etc-Gefahren’Zu-stände’

die uns doch nicht nur (be)drohen … sondern in denen wir längst unvermeidbar bereits leben !!!



(3) im Bezug darauf daß … insbesondere jetzt in Zusammenhang mit Corona so getan wird …

als stünde in der Verfassung …



’die Würde der Wirtschaft ist unantastbar … sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung

aller staatlichen Gewalt … (um nicht zu sagen ‘deutsche Staatsraison’) …



das deutsche Volk bekennt sich daher zu diesen unantastbaren unverletzlichen unveräußerlichen

Wirtschaftsrechten als Grundlage und Voraussetzung seiner Gemeinschaft’ …



von allem anderen ganz abgesehen … ständig wird argwöhnisch beobachtet …

wie weit ‘die Wirtschaft’ wieder Stand und Standard ‘vor Corona’ erreicht hat …



um die Menschen (!!!) / ihr Befinden / ihre Bedürfnisse / ihre Interessen / geschweige ihre Rechte

oder gar ihre Würde !!! kümmert sich dagegen niemand (mwd/dks) ...



nach wie vor und erneut stelle ich den Antrag …

die damit zusammenhängenden Fragen rechtlich-relevant erörtern zu dürfen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen