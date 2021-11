Freitag, 05 November 2021 | 44.309

Die Menschen'Rechte' und ...

Bedürfnisse und Interessen ...

dieser Tage hing hier an allen Bäumen und Schaufenstern ein ‘Steckbrief’ …

zu dem Text … ‘Finderlohn 5000 Euro’ … Jack Russell OSKAR noch immer vermißt’ ...



natürlich kann man über die Hintergründe und Zusammenhänge nicht spekulieren …

aber gerade damit lassen sich bemerkenswerte Gedanken zu dem Begriff ‘Wert’ verbinden ...



im offiziellen Sprachgebrauch …

also ich meine im Sprachgebrauch der Offiziellen / der Machthaber / der Würden-träger etc …



bzw derjenigen ... die laut Verfassung vor allem die Verantwortung (!) tragen sollen ...

aber stante pede die Flucht ergreifen ... wenn die ihnen zu nahe kommen sollte ...



ist ständig davon die Rede … ‘wir’ … also wir Bürger …

müßten … im Hinblick auf die Europäische Union ...‘unsere’ (???) Werte verteidigen ...



meines Wissens haben diese Europäischen Parlamentaristen und Kommissionisten …

aber noch nie einen Steckbrief herausgegeben ...



vergleichsweise also etwa des Inhalts ...

‘Finderlohn 5 Milliarden Euro … Europäische Union noch immer nicht gefunden’ …



oder so … ich weiß nicht was den Offiziellen (…) die/ihre Europäische Union wert ist …

wenn man sieht wie sie damit umgehen … könnte man sagen nichts (!) …



sonst wären ja Dinge wie der Brexit etc etc nicht möglich ...

im Gegenteil … sie beuten sie ja nach allen Regeln ihrer politischen (Un)Kunst aus …



der Besitzer mwd von OSKAR weiß aber offensichtlich … was ihm sein Hund wert ist …

was in dem Angebot von 5000 Euro ja nur andeutungsweise zum Ausdruck kommt …



hoffentlich hat er mit seinem Engagement wenigstens Erfolg gehabt … es könnte sein …

daß der eigentliche emotionale persönliche psychische Schaden unermeßlich ist …



wie bei der Europäischen Union …

und ohne nun unbedingt auch noch den Klimawandel mit einbeziehen zu wollen …



aber es geht inzwischen nun mal wirklich um die Welt …

und nur weil die Offiziellen (…) nicht über ihren Tellerrand blicken … geschweige ins All ...









