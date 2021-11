Freitag, 05 November 2021 | 44.309

Die Menschenrechte und ...

die Menschenwelten ...

es heißt immer wir hätten nur diese eine Welt …

de facto haben wir aber mindestens zwei wenn nicht eine Vielfalt scheinbar völlig getrennter Welten



da ist zum Einen die Welt der gewissermaßen passiven Menschen … und zwar nicht etwa allgemein …

sondern die Menschen im Sinne der Masse … die man eigentlich ganz speziell ‘das Volk’ nennt …



das sind alle diejenigen Menschen … denen von wem auch immer ...

sowas wie eben diese ‘Menschenrechte’ zugestanden werden bzw das ist diese Masse …



die mehr oder weniger hilflos und unmündig mit sich machen lassen muß....

um nicht zu sagen sich vergewaltigen lassen muß … die sich nicht wehren kann …



schon gar nicht etwa beim Bundesverfassungsgericht … oder gar bei einem ‘normalen’ Gericht …

geschweige bei der Polizei oder gar dem Verwaltungsapparat ...



daneben gibt es aber eine ganze Reihe von gewissermaßen aktiven Welten …

und das ist ungefähr so wie mit den Viren und Bakterien und …



um nicht zu sagen sonstigen Kriminellen … das heißt … da gibt es eben auch welche …

die wirklich aktiv sind ... und andere die ‘schlafen’ ...



ganz oben stehen da die so genannten Politiker …

die … ‘was hinten rauskommt’ … eigentlich nur Scheiße machen …



dafür dann aber das Großkreuz der Französischen Ehrenlegion bekommen….

also eine der höchsten Auszeichnungen … die diese Leute so unter sich verteilen können ...



danach kommen dann aber weitere ‘Welten’ … zum Beispiel die Medien … die Kirchen …

die Gerichte … die Universitäten .. die Banken … etc etc …



die gewissermaßen allgemein Kriminellen …

von den ganz speziell Kriminellen also auch wieder ganz abgesehen …



die alle ihre eigene Welt leben und praktizieren …

so als gäbe es das Drumherum um sie gar nicht ...



in der … wie soll ich sagen … ‘realen Welt’ ist es so …

wenn jemand aus dem Volk Brötchen verkaufen will … muß er Bäcker gelernt haben ...



und entsprechend bei all dieser Vielzahl der anderen gewissermaßen ‘normalen’ Berufe …

wer aber eines dieser Spitzenämter bekleiden will …



muß mindestens ein Idiot oder sonst ein Schwerverbrecher sein ...

was dann gemeinhin einfach als ‘Macht’ bezeichnet wird …



daß und warum das so ist und wie das so kommt … darüber gibt es natürlich bereits jede Menge

hochwissenschaftlicher Untersuchungen und ganze Bibliotheken von Büchern … etc ...



das berührt aber diese ‘Mächtigen’ genau so wenig in anderen Zusammenhängen die ‘Reichen’

die selbst noch über den Mächtigen stehen … und sich über die nur noch amusieren ...



wir wissen also im Grunde genommen Bescheid … aber … wie Albert Einstein schon sagte …

Wissen ist nicht wichtig denn Wissen ist begrenzt …



entscheidend ist Phantasie … denn die ist … wie das Weltall zwar auch begrenzt …

dehnt sich aber immer weiter aus ...



und darin läßt sich Angela Merkel zum Beispiel von niemandem übertreffen …

da kommt sicher noch einiges schier unrettbar auf uns zu … nicht nur der Klimawandel ...



es könnte dennoch sein bzw nicht ausgeschlossen werden … daß wir das noch rauskriegen …

es könnte nur eine Frage der Zeit sein …



irgend wann klärt sich alles auf … schließlich hat man … auch wieder nur als Beispiel …

in den Rockey Mountains gerade die Knochen und andere persönliche Gegenstände



eines Wanderers gefunden … den man seit 38 Jahren nicht gesehen hat …

und damit einen der letzten Vermißtenfälle gelöst ...









