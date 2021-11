Donnerstag, 04 November 2021 | 44.308

Die Menschenrechte und ...

der Klimawandel ...

um es vorweg zu sagen …

das geisteskranke und kriminelle Handeln und Verhalten ...



in Bezug auf verfassungsrechtliche und menschenrechtliche Vorgaben …

hat einen Namen … Angela Merkel …



ich werde also hinfort … statt Politiker und rinnen etc …

immer nur den Begriff Angela Merkel verwenden ...



dauernd soll der Klimawandel verhindert werden …

durch eine Art Naturschutz …



das Klima soll gewissermaßen unter Naturschutz gestellt werden ...

passender wäre vielleicht … es unter Denkmalschutz zu stellen …



aber das Denken haben die maßgebenden Politiker mwd …

um eben nicht zu sagen Angela Merkel … völlig verlernt …



bzw sie haben es sich … im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz …

völlig abtrainiert … abgeschafft … beseitigt …



wie die verfassungsmäßige Ordnung … und andere Dinge …

für die man ein gewisses menschliches Gefühl braucht ..



Naturschutz …

was heißt schon Naturschutz … (???) …



die Ozeane … bleiben zwar als solche erhalten …

werden aber systematisch entfischt und entpflanzt … verseucht und zugemüllt …



die Wälder … bleiben nicht erhalten …

sie werden systematisch und unersetzlich abgeholzt …



die Tiere ... wie Tiere behandelt werden …

sieht man an unserem so genannten ‘Recht’ ...



sie werden als ‘Sache’ angesehen und dürfen entsprechend straflos …

nach handwerklichen Regeln mißhandelt und mißbraucht werden …



mit anderen Worten …

wie Ozeane von Frau Merkel (…) behandelt werden ist schon schlimm ...



wie die Wälder behandelt werden … ist noch schlimmer .

wie die Tiere behandelt werden … ist nochmal noch schlimmer …



am schlimmsten aber ist …

wie Menschen von Frau Merkel behandelt werden ...



Menschen wie Menschen zu behandeln …

dafür hat Frau Merkel weder Herz und Gefühl noch Wissen und Verstand …



Menschen sind für Frau Merkel …

ohne Albert Einstein zu nahetreten zu wollen …



einfach ‘Masse’ … die … je schneller man sie ‘bewegt’ ...

bzw … im Einzelfalle eben impft etc etc etc …



ihr die Energie verschaffen …

rücksichtslos brutalstmöglich 'ihre' Diktatur durchzuziehen ...









