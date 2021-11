Mittwoch, 03 November 2021 | 44.307

Die Menschenrechte und ...

die Corona-Panikmache-Masche ...

zumindest auf die Situation bezogen ...

in der dieser ganze Unsinn von Ankündigungen von Maßnahmen etc stattfindet ...



ganz abgesehen von den Maßnahmen selbst ...

mit den Sondersitzungen und Gipfeltreffen mit Sachverständigen und Experten etc ...



wenn inzwischen jeder weiß ... daß die Titanic untergeht ... nur mal so als Beuspiel ...

und ohnehin schon jeder nach Schwimmwesten sucht ... oder so ...



dann ist es objektiv Panikmache ... !!! ...

wenn der Kapitän mwd ... also sagen wir mal Frau Merkel ...



aufgeregt rumläuft und hektisch schreit ... 'das Schiff geht unter' ...

und die Katastrophe ließe sich nur vermeiden ...



wenn ... nicht 70 % / nicht 80 % / nicht 90 % ...

nur wenn alle .. also 100% geimpft seien bzw ich meine Schwimmwesten tragen ...



der Schwachsinn dieser Frau Merkel kennt offensichtlich keine Grenzen ...

und niemand in Sicht ... der dagegen mal einen Impfstoff entwickeln würde ... oder so ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen