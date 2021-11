Mittwoch, 03 November 2021 | 44.307

Die Menschenrechte und ...

die Bundestagspräsidentin ...

jetzt werden wieder von der Elite der deutschen Journalisten in allen nur möglichen ...

mehr oder weniger bedeutenden Zeitungen und Zeitschriften etc ...



die Aufgaben des Bundestagspräsidenten mwd beschrieben erklärt herausgehoben ...

und beschrieben was für eine bedeutende Aufgabe das ist ...



abgesehen davon ... daß das alles so gar nicht stimmt ...

es handelt sich da teilweise um tiefste Deepfakes wie bei bzw von Donald Trump ...



niemand fragt danach ...

woher diese ähnlich Angela Merkel völlig unbedarfte Bärbel Bas ...



die Kompetenz nehmen soll ..

um diesen Aufgaben auch nur andeutungsweise halbwegs gerecht zu werden ... ???









