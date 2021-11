Dienstag, 02 November 2021 | 44.306

Die Menschenrechte und ...

Angela Merkels Raubpolitik ...

ebenso objektiv wie offiziell gelten Kühe inzwischen als Umwelt-schädlich ...

unabhängig davon ... daß sie auch gewisse positive Seiten haben ...



um nicht zu sagen 'Innere Werte' ... also abgesehen davon ... daß manche so schön sind ...

daß sie ständig die Titelbilder zieren oder sich sonst für die Werbung mißbrauchen lassen ...



das gilt nicht nur nicht zuletzt sondern vor allem wenn nicht sogar noch da-vor ...

für die blödeste aller Kühe ... eben für Angela Merkel ...



die so genannte Politik Angela Merkels ... also 'ihre' Politik / ihr Handeln / ihr Verhalten ...

läßt sich mit allen verfügbaren negativen kriminellen Begriffen verbinden ...



zum Beispiel mit den Begriffen Raub / Raub-bau / Raub-diebstahl ...

auch räuberischer Diebstahl genannt ... Entwendung / Zerstörung / Beseitigung ...



dabei geht es immer um die Anwendung von Gewalt ...

oder die Drohung der Anwendung von Gewalt ...



wie aktuell zum Beispiel gegen Bürger ... die sich nicht impfen lassen wollen ...

im Einzelfall auch durch Posten oder Geld verteilen und duldsam bzw gefügig machen ...



es geht um Mißhandlung und Mißbrauch der Menschen / des Volkes / des Staates ...

es geht um Ausbeutung und Ausnutzung der Natur und des Bodens / der Wüsten und Wälder ...



bis zur Erschöpfung aller Nähr / Geschmacks / Duft / Bau Stoffe etc ...

bis zur unmittelbaren und oder eigendynamischen Beseitigung bzw Erosion etc ...



noch will das anscheinend niemand begreifen / verstehen / anerkennen / wahrhaben ...

der Lebensraum für Mensch und Tier schwindet rasant ... die Erde wird unbewohnbar ...









