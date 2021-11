Montag, 01 November 2021 | 44.305

Die Menschenrechte und ...

die Deutschen / Rom / G20 ...

ein Riesenaufwand … fast so’ne Art Welt-Reichsparteitag ...

und … außer Spesen nichts gewesen …



Angela Merkel wollte Kontinuität demonstrieren …

das sollte wohl heißen … Kontinuität im Dilettantismus / in Unfähigkeit ...



was haben die Menschen in Deutschland davon … das Volk und ‘sein’ Staat ...

daß Angela und Olaf da auftreten wie Pat und Patachon ...



das waren noch Zeiten … in denen als Rechtsgrundsatz galt ...

Roma locuta / causa finita ...



unter Angela Merkel läuft ebenso üblich wie typisch alles umgekehrt …

nichts wird entschieden … also gibt es naturgemäß immer mehr Probleme …



keine Einigung … nicht mal Verständigung …

immer weniger Wissen / immer mehr Meinung – alles wird komplizierter ...



keine Machtworte … immer mehr Köche verderben den Brei ...

er wird immer unverdaulicher ...



man sollte die Gipfel in Babylon stattfinden lassen …

dann würde wenigstens das Ambiente zum Geschehen passen ...









