Montag, 14 Februar 2022 | 07.045

Die Menschenrechte und ... die Kirchen ...

wir wissen schon ...

je schneller man Masse bewegt ... desto mehr Energie bekommt man ...



aber auch an einer Masse ... die einfach irgend wo rumliegt ...

kommt man ja nicht einfach so vorbei ...



ungefähr so ist das mit den Kirchen ...

die sich teils statisch ... teils dynamisch verhalten ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ...Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen