Samstag, 12 Februar 2022 | 06.043

Die Menschenrechte und ...

das Vertrauen ...

es liegt in der Natur der Sache ...

es ist ständig neu und immer wieder wie mit der Muttermilch eingesogen ...



das ursprüngliche kindliche Vertrauen den Erwachsenen gegenüber ...

der Bürger gegenüber den Amtspersonen ...



von denen es dann sinnigerweise auch noch heißt ...

wem Gott ein Amt gibt dem gibt er auch Verstand ...



das mag ja so sein ...

das Problem ist ... daß es alles was es gibt in einer positiven wie einer negativen Variante gibt ...



Intelligenz und Energie ...

gibt es ebenso positiv und gemeinnützig wie negativ und kriminell ...



*



die Politische Ausstellung ...

Dia Logue of Light ... Astid Lowack ... Adela Andea ...



Vernissage Samstag 26 Februar 2022 ... ab 17 Uhr ...

Einführung John Jaspers ... Direktor des Zentrums für Internationale Lichtkunst Unna ...



Samuelis Baumgarte Galerie ... Niederwall 10 ... 33602 Bielefeld ...

bis 26 März 2022 ... www.samuelis-baumgarte.com ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shentoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Verwahrlosung und Terror ... Dein Name ist Angela Merkel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen