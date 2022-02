Freitag, 11 Februar 2022 | 06.042

Die Menschenrechte und ...

die Leiden der Menschheit ...

es fällt schwer ... nach einem passenden Oberbegriff zu suchen ...

unter dem sich das Verhalten der Staatsorgane gegenüber den Bürgern zusammenfassen ließe ...



denn wie soll man das begrifflich noch steigern ...

wenn die Bürger in unmenschlicher Weise mißhandelt und mißbraucht werden ...



es gibt ihn also nicht ... diesen einen Oberbegriff ...

sondern man muß praktisch die gesamte Bandbreite der zur Verfügung stehenden Begriffe nutzen ...



um letztlich wenigstens andeutungsweise annähernd zu beschreiben ...

wie kriminell sich Leute wie zum Beispiel Angela Merkel dem Volk gegenüber verhalten ...



einer dieser wie gesagt also Hilfsbegriffe wäre 'Betrug' ...

denn von allem anderen abgesehen ...



geht es hier um einen unglaublichen gigantischen Betrug ...

und ... um auf das Faszinosum zurück zu kommen ...



das unfaßbare Phänomen dabei ist ...

daß diese gesamte riesige Masse Volk nicht in der Lage ist sich dagegen zu wehren ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Intensivstation ...









