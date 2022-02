Mittwoch, 09 Februar 2022 | 06.040

Die Menschenrechte und ...

das Recht der Geburt ...

wir wissen schon ... die Menschen sind nicht einfach so auf der Welt ...

sondern sie werden geboren ...



und wie das mit dem Bohrer zusammenhängt ...

um nicht zu sagen ... wo der Hammer hängt ... wissen wir auch ....



vereinfacht gesagt werden die Menschen in zwei soziale Gruppierungen hinein geboren ...

einerseits die Familie bzw die Sippe (...) / andererseits den Staat bzw die Gesellschaft (...) ...



in beiden Fällen spricht man von den Erzeugern von Vater und Mutter ...

also sowohl von den 'leiblichen' Eltern als auch im übertragenen Sinne vom 'Vater Staat' bzw eben 'Mutti' ...



die beiden Fälle unterscheiden sich durch den Begriff der Verantwortung ...

sowohl im Sinne von Verantwortung übernehmen als auch im Sinne von Verantwortung tragen ...



den natürlichen Eltern ist zu eigen ... daß sie sich um ihren Nachwuchs kümmern ...

und der es in der Regel besser haben soll als sie selbst ...



diese Gedanken sind dem so genannten Vater Staat geschweige 'Mutti' jedoch nicht nur völlig fremd ...

sondern im Gegenteil ...



sie praktizieren einen ausgeprägten Mißbrauch und praktisch jede nur denkbare Mißhandlung der Menschen ...

im Grunde genommen bis hin zur völligen Vernichtung der Menschheit ...



technisch gesehen also eine Art Umkehr bzw Rückgängigmachung der Geburt ...

so als wollte oder könnte man die Welt auf den Kopf stellen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen