Dienstag, 08 Februar 2022 | 06.039

Die Menschenrechte und ...

die Lebensrechte ...

man sollte annehmen ... daß doch alles ganz einfach ist ...

daß also alle Menschen ein in allen Prinzipien gleiches Lebensrecht haben ...



genau das Gegenteil ist aber de facto der Fall ...

weil es unter dieser an sich schier unbegrenzten Zahl von Menschen ...



dann doch einige wenige gibt ... die weiß der Himmel wie und wieso in der Lage sind ...

dieser an sich unüberschaubaren Masse eben dieses Recht streitig zu machen ...



mehr noch ... denen es gelingt ... einen Teil der Menschheit zu mißhandeln ...

und genau dafür den anderen Teil der Menschheit zu mißbrauchen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









