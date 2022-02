Montag, 07 Februar 2022 | 06.038

Die Menschenrechte und ...

die Präsidentenrechte ...

vielfach wird gestritten darüber ... was nun besser sei ...

Demokratie oder Diktatur ...



qualitativ ist aber der Nachweis noch nicht erbracht ...

daß 'ein' Diktator auch nur halbwegs alles richtig macht ...



während es umgekehrt hinreichend viele Belege dafür gibt ...

daß die sprichwörtlichen 'vielen Köche' den Brei auch nur verderben ...



der größte Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie ist ...

daß es in der Diktatur eben nur einen Präsidenten gibt ...



während man sich in der Demokratie geradezu überschlägt ...

in der Erfindung immer mehr und immer neuer Präsidentenjobs ...



so hat zum Beispiel Frankreich zur Zeit die so genannte EU-Rats-Präsidentschaft inne ...

Vive l'Europe ...



während Deutschland die so genannte G7-Präsidentschaft innehat ...

'Hoch lebe Deutschland' ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen