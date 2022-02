Sonntag, 06 Februar 2022 | 05.037

Die Menschenrechte und ...

die Spielerrechte ...

spätestens seit Angela Merkel ist klar ...

Politik ist ein Spiel und das muß Spaß machen ...



es kommt bei diesem Spiel auch nicht darauf an ...

ob es ethisch ist oder unethisch ...



sondern ... wichtig ... darauf daß es als Spiel betrieben wird ...

also völlig unernst um nicht zu sagen unseriös ...



und ... eben ... daß es Spaß macht ...

und dann on top of it auch nochmal Spaß an der Freud ...



eine besondere Form des Spiel ist zum Beispiel die Wette ...

und auch bei den Wetten kommt es nicht darauf an ...



ob sie ethisch sind oder unethisch ...

sondern ob sie Spaß machen ...



Karl Lauterbach nennt zum Beispiel die Erwartung der britischen Regierung ...

Corona unter Kontrolle zu kriegen ...



unter Verzicht auf strengere Maßnahmen trotz geradezu explodierender Infektionszahlen ...

eine solche 'unethische' Wette ...



