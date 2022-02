Samstag, 05 Februar 2022 | 05.036

Die Menschenrechte und ...

die Mehrheitsrechte ...

Corona ist auch nur so ein Musterbeispiel dafür ...

daß in diesem politischen Umfeld kein Mensch weiß wo hinten und vorn ist ...



bzw eben alle und jeder nach Belieben und Gelegenheit reden was sie wollen ...

und vor allem durch einander und an einander vorbei ...



das ist so ähnlich wie mit der Demokratie ...

wovon auch alle reden ... bloß weiß keiner wovon ...



'der Staat' (?) müsse zum Beispiel eine Mehrheitsmeinung respektieren ...

die demokratisch legitimiert sei ... sagt Karl Lauterbach ...



was um Gottes Willen ist eine demokratisch legitimierte Mehrheitsmeinung ...

und was hat sowas mit Demokratie an und für sich zu tun ...???



'wir lassen uns nicht erpressen' ...

sagt 'l'état c'est moi-Karl Lauterbach ...



und daß die Zunahme psychischer Erkrankungen auf das politische Handeln und Verhalten

der letzten Jahrzehnte zurückzuführen ist ... ist doch so klar wie Kloßbrühe ...



wenn immer mehr Politik von immer mehr immer geisteskrankeren Politikern gemacht wird ...

kann ja nichts Gutes bei rauskommen ... das ist wie mit dem Mist ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung nd Erziehung ...

Verwahrlosung und Verblödung ... Radikalisierung und Terror ...









