Freitag, 04 Februar 2022 | 05.035

Die Menschenrechte und ...

die Aufbruchsrechte ...

für Kanzler Helmut Kohl war immer klar ...

es kann passieren was will ... die Karawane zieht weiter ...



der aktuelle Kanzler tut dagegen so ...

als sei die Karawane zum Stlllstand gekommen oder gar als gäbe es gar keine Karawane ...



und es bräuchte jetzt eines ganzen Jahrzehnts ...

um die Dinge wieder in Gang zu bringen und zu einer Art Aufbruch zu kömmen ...



paradoxerweise sei es eine der großen Aufgaben ...

einen Grundstein dafür zu legen ... daß wir bzw unser Land gut vorankommen ...



ein Grundstein ... das wäre also eine Art Anker ...

der wie ein Klotz am Bein ... der jede Beweglichkeit geweiseig Vorankommen verhindert ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Intensivstation ...









