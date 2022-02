Donnerstag, 03 Februar 2022 | 05.034

Die Menschenrechte und ...

die Verteidigung ...

wir haben wieder jede Menge Verteidigungs Ministerinnen und Minister in Europa ...

und was machen die ... sie quatschen dumm rum ...



Angriff ist bekanntlich seit alters her die beste Verteidigung ...

davon ist aber in diesem Gremium nichts zu spüren ...



immer schön ruhig verhalten und möglichst wegducken ...

und bloß nicht aus der Reserve locken lassen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...









