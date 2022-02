Mittwoch, 02 Februar 2022 | 05.033

Die Menschenrechte und ...

die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

auch so ein Detail ...

mit dem von der so genannte großen Politik einfach abgelenkt werden soll ...



unsere Verfassung spricht vom Wohl des Volkes ...

und davon seinen Nutzen zu mehren ...



solange sich die Möchtegernpolitiker mwd nicht auf diese Vorgaben kaprizieren ...

ist alles andere umsonst bzw vergebens ...



oder wie Jesus Christus gesagt hat ... 'wenn der Herr nicht mit baut am Haus ...

bauen umsonst die daran bauen' ...



*



das Politische Buch

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









