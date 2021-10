Sonntag, 31 Oktober 2021 | 43.304

Die Menschenrechte und ... die G20-Gipfel

ekelhaft ... wie die Staats-Chef mwd wieder nur über Probleme reden ...

die sie selbst geschaffen haben ...



und sich weigern ... !!! ...

daran auch nur das Geringste zu ändern ...



über die Folgen der Probleme zu reden bzw darüber wie man sie mildern könnte ...

ist doch was anderes als die Probleme selbst zu mildern bzw zu beseitigen ... s. 'Abhilfe' ...



es gilt auch hier das Prinzip ...'berufe Dich nie auf eine Statistik ...

die Du nicht selbst gefälscht hast' ...



würde also heißen ... rede nie über Probleme ...

die Du nicht selbst geschaffen hast' ...



Henrik Ibsen hat mal gesagt ... 'daß jemand nicht anders kann ... könnte man verzeihen ...

nie dagegen ... daß jemand könnte und einfach nicht will' ...



aber Norwegen ... um nicht zu sagen die Großen Dichter und Denker der Welt ...

sitzen ja bei den Großen Welt-Politikern und Staatslenkern nicht mit am Verhandlungstisch ...



nicht mal am Katzentisch ...

es geht nur ums Tischlein-deck-Dich für Angela Merkel und Konsorten ...









