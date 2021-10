Samstag, 30 Oktober 2021 | 43.303

Die Menschenrechte und ... der Merkelcaust ...

über den … man könnte fast sagen allseits bekannten Holocaust …

haben sich die damaligen Edlen und Adeligen genau so wenig aufgeregt …



wie sie es heutzutage tun … angesichts der heutigen Verbrechen der Staatsführung …

allgemein ... bzw speziell eben von Angela Merkel …



nach wie vor geht es nur um Pfründe und Posten …

gute Jobs und immer mehr Geld … Macht und Meinung statt Wissen und Können



mit Leuten … die dank Angela Merkel schöne wenn nicht tolle Jobs haben …

wie Bundespräsident oder Bundesverfassungsgerichtspräsident etc ...



die Frau Merkel nach wie vor überhaupt für eine Politikerin halten …

und sie gar zur größten Kanzlerin bzw Kanzlerschaft aller Zeiten erklären …



kann man nicht ernsthaft über Politik und Würde reden …

geschweige über Recht und Verfassung ...



die Frau hat praktisch alles kaputt gemacht … die Partei und Deutschland …

Europa / die Welt … das Klima / die Wirtschaft … die Gegenwart / die Zukunft ...



und praktisch nichts aufgebaut / nichts hinzugewonnen / nichts erweitert ...

alles zerstört und beseitigt … regierungsunfähig und lebensunfähig gemacht ...



diese blöde Kuh hat objektiv irreparable Schäden hinterlassen …

die in ihrer nach wie vor anhaltenden und sich weiter entwickelnden Dynamik ...



schier unaufhaltsam in die Katastrophe führen …

zumindest solange sie auch noch selbst daran immer wieder teilnimmt ...



an den Weltkonferenzen … von G1 bis G20 plus…

Corona und Klima … Wirtschaft und Wissenschaft bis Geist und Kurzschluß ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen