Freitag, 29 Oktober 2021 | 43.302

Menschenrechte / Coronaimpfterror / Klimawandel

(1) soweit ich sehe … bestreitet niemand daß ... der so genannte Klimawandel …

die Folge menschlichen Handelns und Verhaltens ist …



genauer gesagt die Folge von Politik …

und ganz genau gesagt die Folge davon was Angela Merkel ‘ihre Politik’ nennt ...



(2) genau so ist auch Corona keine über uns / die Menschen / das Volk gekommene ...

göttliche Plage ... sondern die Folge … s.o. …



bekanntlich hat Angela Merkel im Rahmen ihrer evangelisch-pfarrerstöchterlichen Diktatur ...

diesen Impfterror erfunden / institutionalisiert / implementiert ...



statt endlich halbwegs sinnvolle und professionelle …

demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik zu machen ...



(3) entsprechend ist damit zu rechnen daß … wenn jetzt die Temperaturen und Wasserstände

weltweit schier unaufhaltsam scheinbar Gott-gewollt steigen ...



Frau Merkel (…) so wie sie jetzt diesen Impfwahnsinn aus dem Hut gezaubert hat …

einen Klimageräte/Schwimmwesten-Wahnsinn aus dem Hut zaubern wird ...



und die einschlägigen Forschungs/Experten/Propheten und Geräte/Entwickler/Produzenten …

werden sich genau so freuen wie jetzt die Virologen und Pharmakonzerne über Corona ...



bis der so genannte große Knall kommt … den wir ja sehen bzw hören und erleben werden …

im Gegensatz zum so genannten Urknall … für den es bisher keine Zeugen gibt ...



und den möglicherweise den 'Großen Knall' dann doch Überlebenden wird es so ähnlich gehen …

wie jetzt den Holocaust-Überlebenden … das heißt also wieder … alles schon mal dagewesen ...









