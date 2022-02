Dienstag, 01 Februar 2022 | 05.032

Die Menschenrechte ...

Johann Wolfgang von Goethe und die Atomkraft ...

lange vor Albert Einstein hat der große Physiker Johann Wolfgang von Goethe gesagt ...

'was Du ererbt von Deinen Vätern ... erwirb es ... um es zu besitzen' ...



das ist also das Gegenteil von Atomausstieg ...

und auch Einstein war nicht grundsätzlich gegen Atomkraft ...



sondern hat nur gewarnt vor deren Mißbrauch ...

durch allerlei Kriminelle im allgemeinen und Politikern im besonderen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...



wie will man eigentlich diese so genannte Gleich-berechtigung herstellen ...

zwischen zwei Menschentypen ...



von denen der eine (Typ) praktisch täglich daran erinnert wird ... daß er ein Mann ist ...

und die andere (Type) zumindest monatlich ... daß sie eine Frau ist ...









