Montag, 31 Januar 2022 | 05.031

Die Menschenrechte ...

zwischen Krindergarten und Kiminalität...

die so genannte Politische Wissenschaft als Wissenschaft vom Verbrechen ...

der Erforschung des Verbrechens und der Täterpersönlichkeiten ...



der Bekämpfung des Verbrechens ...

und der Kontrolle allen sozial abweichenden Verhaltens ...



es gibt jede Menge 'Leute' ... die sagen ... sie hätten 'Politik studiert' ...

und die sich dann auch für die geborenen Politiker halten ...



nur decken sich diese Bereiche eben nicht ... Politik studieren und dann Politiker werden ...

ist ungefähr so wie Schlosser lernen ... und dann Bankräuber werden ...



und ... beispielsweise ... unter vielem anderem ...

Rechtsanwalt studieren und dann Politiker werden ...



ist auch nichts anderes ...

als katholischer Priester lernen ... und dann Kindergärtner werden ...



das einzige Problem ... das wir haben ...

wir ... also das hilflose Volk ... unschuldige Staats-Kinder bzw also Bürger ...



daß diese 'Leute' ... von diesem System und eigentlich auch nur für dieses System leben ...

und deahlb alles tum ... um es zu pflegen und zu sichern ... zu erweitern und auszubauen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Sinn-lose Arbeit und Politik bzw die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...









