Sonntag, 30 Januar 2022 | 04.030

Die Menschenrechte und ...

wie sich klein Angela die große Politik vorstellt ...

könnte man sagen ... zum Beispiel in Bezug auf die Grünen bzw also diejenigen ...

die noch richtig grün sind hinter den Ohren ...



und von verantwortlicher Politik nicht mal ne Spur einer Ahnung haben ...

aber unbedingt das große Rad drehen wollen ...



das ist so ... ist aber gar nicht mal das Problem ...

das Problem ist und bleibt ...



daß es denjenigen ...

die Mittel und Möglichkeiten ... Position und Einfluß haben das große Rad zu drehen ...



genau so an Verantwortungsbewußtsein fehlt

wie es den anderen an Know-how und Erfahrung fehlt ...



das ist also eine regelrechte Zwickmühle ...

womit wir wieder an dem Punkt sind ...



daß eine dritte Komponente fehlt ...

mit der sich die Dinge komplettieren lassen ...



an erster Stelle das Bundesverfassungsgericht ...

im übrigen aber auch alle anderen Schlauberger in Presse und Medien ...



Kirche und Kultur ... Wissenschaft und Wirtschaft ...

bzw ... last but not least ... der Kunst ... die bekanntlich das Maß aller Dinge ist ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



die Deutschen und ... das deutsche Wesen ... auch mal gewesen ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen