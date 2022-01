Freitag, 28 Januar 2022 | 04.028

Die Menschenrechte und ...

die Rechte der Idioten ...

wir wissen schon ... die Welt besteht nicht nur aus Menschen ...

sondern auch aus allerlei sonstigen mehr oder weniger veganen Lebewesen ...



wie nicht zuletzt zum Beispiel Pferden ...

die nicht zuletzt allein schon wegen der Bildsprache eine wichtige Funktion haben ...



im gesellschaftlichen wie nicht zuletzt eben auch im politischen Leben ...

sehr gebräuchlich ist zum Beispiel immer wieder der Hinweis darauf ...



man sollte doch das Denken besser den Pferden überlassen ...

denn die hätten größere Köpfe ...



wobei aber die Zusammenhänge zwischen Quantität und Qualität ...

trotz teilweise durchaus erstaunlicher Belege bis heute nicht hinreichend geklärt sind ....



erstaunlich ist vor allem auch die rhetorische Verwendbarkeit und Wandlungsfähigkeit ...

von allem was auch nur annähernd mit Pferden zu tun hat ...



so läßt sich beispielsweise aus einem lahmen Esel ...

der mit Müh und Not den anderen hinterher hinkt ...



möglicherweise volltrunken ...

weil er den Taunusbrunnen mit einem Faß köstlichen Äppelwois verwechselt hat ... oder so ...



ohne weiteres eine Art Vor-reiter machen ...

wenn es darum geht ... eine so genannte G7-Präsidentschaft zu übernehmen ...



und sich in bester Schaukelpferdattitude hochzuschaukeln ...

in eine so genannte 'gerechte Welt' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Übertreibung und Schädigung ... Entwicklung und Alterung ...









