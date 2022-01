Mittwoch, 26 Januar 2022 | 04.026

Die Menschenrechte und ...

was kommt davor oder danach oder drum herum ...?

was sind eigentlich die Menschenrechte ...

eine conditio sine qua non ...



oder gar einfach ein Zugeständnis ... eine unverzichtbare Erwartung bzw Forderung ...

an Leute ... die gewissermaßen außerhalb oder gar über anderen Menschen und deren Rechten stehen ?



was sind das also eigentlich für Idioten ... Richter oder gar Richterlein ... wie manche sagen ...

die sich anmaßen . anderen Menschen so genannte Rechte zuzugestehen ...



das politische Prinzip ist nicht die (politische) Arbeit ...

sondern die Arbeitsverweigerung ...



groteskerweise dann flankiert von Vorwürfen wie Impf'verweigerer' ...

was letztlich ja auch nur die Folge der vorhergehenden (Gesundheits)Politik-verweigerung ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ...Handel und Wandel ... Wende und Ende ... Sackgasse ...









