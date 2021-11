Sonntag, 14 November 2021 | 45.318

Die Menschenrechte und ...

die Rechte Hundertjähriger ...

auf der einen Seite ein Prozeß ... ein so genanntes Gerichtsverfahren ...

gegen ein Hundertjährigen ... mit einem anderen Hundertjährigen als Zeuge ...



auf der anderen Seite dankt der Bundespräsident ... wieso nun ausgerechnet dieser Bundespräsident ???

der Angela Merkel dbk für ihren Dienst an der Demokratie' ??????



grotesker und krasser läßt sich das Mißverständnis / das Unverständnis dessen ...

was 'Demokratie' ist ... geschweige 'Dienst' an der Demokratie kaum darstellen ...



auch Adolf Hitler hat ständig den Leuten ... die für ihn gearbeitet haben ...

'gedankt' ...



und daß dieser groteske Prozeß heute so stattfinden kann wie er stattfindet ...

ist letztlich ebenfalls wieder eine Folge des völligen Versagens eben dieser Angela Merkel dbk ...









