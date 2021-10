Donnerstag, 28 Oktober 2021 | 43.301

Menschenrechte / Weltordnung / Naturgesetze

nach unserem zivilisatorischen und kulturellen Rechtsverständnis …

sind menschliche Gesetze zwar nicht alles aber zumindest ‘auch Recht’ ...



man könnte also davon ausgehen …

über den menschlichen Gesetzen steht das Menschen-Recht …



und über dem …

was wir uns als so genanntes Menschen Recht und oder gar Würde ausgedacht haben …



stehen die Natur-Gesetze … an denen wir ja nicht vorbeikommen ...

wie wir sie inzwischen erkannt haben und vor allem auch ständig weiter erfahren ...



womit sich in etwa auch bestätigt …

daß aller guten wie schlechten Dinge eben drei sind …



nur der Vollständigkeit halber ... und damit man sagen kann ...

das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...



also abgesehen davon … daß alles (nur) zwei Seiten hat ... wie gesagt ‘Seiten’ …

das heißt rechts links vorne hinten oben unten innen außen etc usw ...



man könnte auch sagen … alles hat einen Anfang / alles hat ein Ende ...

Scherzbolde wie Angela Merkel sagen dann … ‘nur die Wurst hat zwei’ …



was eben so nicht stimmt …

denn das andere Ende ist ja kein Ende sondern der Anfang … oder umgekehrt ...



bekanntlich sind sich die maßgebenden globalen Physiker mwd darin einig …

daß die Welt … wie gesagt ‘die Welt’ … nicht nur die Erde oder sonstige Gestirne …



eine Art Kugelgestalt haben ... nicht einig sind sie sich nach wie vor darin ...

ob wir uns nun außen oder innen auf dieser Kugelhaut bewegen …



selbst Albert Einstein sagte ja … das Universum ist endlich … das hieße also ‘innen’ ...

es dehnt sich aber ständig weiter aus …



was dem Menschen bei naiver Betrachtung der Dinge also so vorkommt …

als wäre die Welt ‘un-endlich’ …



womit wir wieder bei der Wurst wären …

oder … anderes Beispiel … bei der Kerze … die man an beiden Ende anzündet …



das aktuelle Verhalten der global Verantwortlichen ... der so genannten Politiker …

allen voran die mächtigste Frau der Welt … ausgerechnet auch eine Physikerin …



unsere … fast müßte man auch sagen ... ausgerechnet eine Deutsche …

Angela Merkel … betreibt seit 16 Jahren systematisch eine Art Holocaust für die Welt …



auf der einen Seite / am einen Ende … verbrennt die Welt … und wird verbrannt ...

auf der anderen Seite / am anderen Ende … ersäuft sie ... und wird ersäuft ...



aber statt radikaler sinnvoller professioneller verfassungsmäßiger Politik ...

kennen Frau Merkel und Konsorten nur ihre völlig sinnlose Spiel und Spaß Politik ...



statt handwerklich sauberer produktiver ‘Politik’ …

nur ebenso sinnlose wie überflüssige so genannte ‘Maßnahmen und Regeln …



statt den Betrieb bzw also die Welt so einzurichten und auszuüben …

daß die Menschheit drin leben und arbeiten kann …



werden Welt und Menschheit gleichzeitig systematisch zugrunde gerichtet …

also praktisch ein doppelter wenn nicht quadratischer …



eigentlich ein dreidimensionaler Holocaust ‘hoch 3’ …

und Mutti sagt dann einfach …



wenn ich mich dafür auch noch entschuldigen muß …

ist das nicht meine Welt … ???



die höchste Instanz für das Recht wenn nicht überhaupt …

ist bei uns nun mal das Bundesverfassungsgericht ...



man merkt zwar gelegentlich …

daß das Bundesverfassungsgericht durchaus noch in der Lage ist zu denken …



es handelt (!!!) aber wie jemand der mwd beobachtet …

wie ein Mann eine Frau vergewaltigt …



aber statt der Frau zu helfen … die Vergewaltigung zu verhindern ...

dem Mann gute Ratschläge gibt … wie er sie zu seinem Vorteil optimieren könnte ...



daß Männer Frauen vergewaltigen … ist wiederum objektiv Natur-gesetz …

aber ‘natürlich’ hat subjektiv kein Mann ein (menschliches) ‘Recht’ ...



eine Frau zu vergewaltigen … woran man in etwa den Unterschied erkennen kann

zwischen Gesetz und Recht ...



und daß es Vergewaltigung grundsätzlich nur unter Menschen gibt …

nicht aber unter Tieren …



entspricht wiederum einer natürlichen Ordnung … woran man in etwa erkennen kann

den Unterschied zwischen natürlicher Ordnung und verfassungsmäßiger Ordnung …



wenn selbst verantwortliche Physiker (…) die Naturgesetze nicht mehr achten ...

und die höchsten Richter nicht das Recht ...



sind wir am Ende nicht nur der Kultur sondern jeglicher Zivilisation …

genauer gesagt … kurz vor der endgültigen Beseitigung des Universums …



das heißt … kurz vor dem Urknall … aber von der anderen Seite her ...

wir bewegen uns nicht rückwärts sondern vorwärts auf den Urknall zu ...



jetzt dürfen also nur noch Menschen am Leben teilnehmen und teilhaben …

also leben !!! … die geimpft oder genesen sind (…)



wenn man nicht endlich anfängt … nur noch solche Politiker Politik machen zu lassen ...

die Politik gelernt und vor allem aus ihren Fehlern gelernt haben …



und nur noch solche Richter Recht-sprechen zu lassen …

die auf der Universität nicht nur Gesetze bzw die Anwendung von Gesetzen ...



sondern auch etwas vom Recht bzw eben der ‘Recht-sprechung’ gelernt haben ...

wird sich der Klimawandel einen Dreck drum scheren ...



daran werden auch solche hirnrissigen Veranstaltungen wie in Glasgow nichts ändern

das ist glasklar … so klar wie die Kloßbrühe von Mutti ...



einer dieser hilflosen Erklärungs wenn nicht Rechtfertigungs Versuche ist immer wieder ...

'das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden' ..



Verfassung und Recht lassen sich aber vorwärts (!!) verstehen ... lernen und leben ...

und nicht rückwärts von Frau Merkel oder gar nur ihrem Sprecher erklären ...



die Abholzung der Regenwälder und die Auffüllung unserer Atmosphäre mit CO2 ...

sind das Spiegelbild krimineller Parlamente und Regierungen bzw speziell der Chefs mwd









