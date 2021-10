Dienstag, 26 Oktober 2021 | 43.299

Die Menschenrechte und ... das Bundesverfassungsgericht

Lieber Stephan Harbarth …

Liebe Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts mwd ...



laut Verfassung sollen die Staatsorgane Politik machen …

zum Wohl des Volkes / Schaden wenden / Nutzen mehren …



objektiv kann jedoch kein Zweifel daran bestehen ...

daß sie nicht nur genau das nicht !!! machen … sondern genau das Gegenteil !!! ...



warum verdammt nochmal ist es nicht möglich …

bei bzw mit Ihnen darüber eine Verfassungsbeschwerde in Gang zu bringen ??? ...



dieses Theater … das jetzt wieder um Wahl / Koalitions / Regierungsbildungs etc Programme verantstaltet wird

hat doch mit unserer Verfassung nicht mal andeutungsweise auch nur das Geringste zu tun ….



ich wehre mich nicht nur … ich weigere mich … das allgemein politische und publizistische …

kulturelle und kirchliche … vor allem aber auch das speziell richterliche Geschehen ...



noch als ernsthaftes und seriöses Bemühen anzusehen … hierzulande diesen verfassungsmäßig vorgesehenen

demokratischen und sozialen Staat herzustellen … zu gestalten ... einzurichten ... auszuüben ...



bzw inclusive Europa und auch sonst in der Welt wenigstens versuchsweise sowas Ähnliches

wie eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen … obwohl das doch durchaus möglich wäre ...



wir haben hier verfassungsgemäß fünf politische Hauptakteure … dazu kommen noch … könnte man sagen …

nochmal fünf wichtige Hauptakteure in der so genannten Zivilgesellschaft …



also etwa Presse und Medien … Kultur und Kunst … Kirche und Religion … Wirtschaft und Arbeit

Wissenschaft und Forschung … was hier nur andeutungsweise dargestellt ist …



laut Verfassung soll die stärkste politische Kraft die Verantwortung tragen ...

für die Herstellung eines Menschenrecht und Menschenwürde naja eben ‘würdigen’ Staateswesens …



was bei professioneller Handhabung der Dinge auch durchaus möglich wäre ...

daß genau das eben nicht stattfindet …



ist mit Dilettantismus oder gar völliger Unfähigkeit nicht mehr zu erklären geschweige zu entschuldigen

auch nicht mit geistesschwacher oder geisteskranker zeitweiser Zurechnungsunfähigkeit …



sondern nur noch mit ganz bewußter und willkürlicher … absichtlicher und absichtsvoller …

krimineller Intelligenz und Energie ...



laut Verfassung soll Politik im Sinne von ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile’

den Nutzen des Volkes mehren …



das Gegenteil ist jedoch der Fall … de facto ist Leben und Arbeit der Bundesbürger derart armselig

und beschissen ... daß sie mit sich selbst nur bedingt zurechtkommen bzw für sich sorgen können …



mit anderen Worten … während die einzelnen Bundesbürger … also die Teile des Volkes …

noch einigermaßen zurecht kommen …



ist die Gesamtheit bzw also das Ganze dieser Bürgerschaft / Volk weniger (!!!) arbeitsfähig

bzw leistungsfähig als die Gesamtheit der Einzelnen ... die bekanntlich spenden was das Zeug hält …



der Begriff Wachstum verfängt sich in einer verhängnisvollen Spirale …

Reiche werden bekanntlich automatisch immer reicher … Arme entsprechend immer ärmer …



Dilettanten immer dilettantischer … Kriminelle immer krimineller

weil es immer wieder gilt … die vorherigen Missetaten zu verdecken und zu verschleiern …



das ist aber wie gesagt keine unaufhaltsame Steigerung und schon gar nicht ein nicht

zu unterbrechender Kreislauf … sondern jeden Moment und auf jeder Stufe ist Abhilfe möglich !!!



das Einzige was dazu nötig ist … ist ein Beschluß des Bundesverfassungsgerichts …

soweit nicht ein mehr oder weniger diskreter Hinweis seines Präsidenten …



ich bitte höflichst darum …

bzw stelle alle dazu eventuell erforderlichen Anträge ...









